İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu! Yüzde 72'ye çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy güzergâhlarında her iki yönde araçlar güçlükle ilerledi. Basın Ekspres Yolu ile TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı'ndan başlayan yoğunluk Mahmutbey'e kadar uzandı. Ispartakule'de devam eden istasyon yenileme çalışmaları da bölgede trafiği olumsuz etkiledi.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Göztepe'den başlayan trafik, Kartal'a kadar aralıklarla etkili oldu. Avrasya Tüneli girişleri ile Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı'nda araçlar ağır seyretti. TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Ataşehir, Edirne istikametinde ise Sultanbeyli ile Çamlıca Gişeleri arasında yoğunluk oluştu.

Köprü geçişlerinde de uzun kuyruklar görüldü. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Uzunçayır'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik ise Ataşehir'e kadar ulaştı.

Toplu ulaşımda yoğunluk

Toplu ulaşımda da yoğunluk dikkat çekti. Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade aktarma merkezleri ile otobüs duraklarında kalabalıklar oluştu.

İBB CepTrafik verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 81, kent genelinde ise yüzde 72 olarak ölçüldü.