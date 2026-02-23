İstanbul’da haftaya yoğun trafikle başlandı

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah trafiği yoğun seyrederken, saat 07.40 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 60’ı aştı.

Kentin her iki yakasında D-100 (E-5) ve TEM Otoyolu başta olmak üzere ana arterler ile bağlantı yollarının birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kartal–Maltepe arasında başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar devam ediyor. TEM Otoyolu’nda ise Sultanbeyli çevresinde artan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne kadar uzanıyor. FSM Köprüsü bağlantısında E-5 yönünde yoğunluk Ataşehir kavşağına kadar etkili oluyor.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Esenyurt–Beylikdüzü, Ankara yönünde ise Beylikdüzü–Küçükçekmece, Merter–Haliç Köprüsü ve Okmeydanı–15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası trafikte sıkışıklık yaşanıyor.

TEM Otoyolu’nda Ankara yönünde Metris–Hasdal bağlantısı öne çıkan yoğun noktalar arasında yer alırken, Basın Ekspres Yolu’nda da her iki yönde araçlar güçlükle ilerliyor.