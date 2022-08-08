İstanbul'da halk ekmeğe zam

İstanbul'da halk ekmek fiyatına zam geldi. Buna göre 259 gram ekmek 3 TL’den satışa sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmek fiyatının bugün itibariyle 3 lira olduğunu açıkladı.

Yurttaşların anlayışına sığındıklarını belirten Nama, "Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat bizden sonraki nesillerin de bu fabrikaları, bu üretim tesislerini teknolojik yenilemelerini yaparak ve büyüterek sürdürebilmeleri için bazen fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Elbette zam, denilince üzüldüğümüz bir husus. Burada yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Ancak şu da bilinmelidir ki piyasada 210 gramlık ekmek 5 TL, bizde 250 gramlık ekmek daha yeni 3 TL olacak. Halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırma çabamız hep devam edecek.” ifadelerini kullandı.