İstanbul'da hastanede hamile hemşireye tekmeli saldırı

Büyük tepki çeken olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı.



Hastanede acil serviste görev yapan hamile bir hemşire, bir hastanın 4 yakınının saldırısına uğradı.

Hamile hemşireyi saçından tutarak yere yatıran hasta yakınları hemşireyi yerde tekmeledi. Karnına darbe alan hemşire aynı hastanede tedavi altına alındı. Hemşirenin, TİP 1 diyabet hastası olduğu öğrenildi.

Olay sonrası Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası basın açıklaması yaptı.



Olay sosyal medyada büyük öfke uyandırdı. Saldırının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan yüzlerce kişi sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu. Saldırganlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.