İstanbul’da hava durumu: Hissedilen sıcaklık 56 derece! Termal şok uyarısı
Afrika sıcakları başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün megakent İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Mühendisleri Odası, İstanbul'da hissedilen sıcaklığı 56 derece olduğunu duyururken 'termal çok' uyarısı yaptı.
İstanbul’da bugün kavurucu bir sıcaklık var…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afrika sıcaklarının İstanbul başta tüm Türkiye’yi etkisi altına aldığını duyurdu.
İstanbul’da öğle saatlerinde termometreler 39 dereceyi gösterdi. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü.
Meteoroloji Mühendisleri Odası, İstanbul’da hissedilen sıcaklığın 56 dereceye ulaştığını belirterek, vatandaşlara "termal şok" uyarısında bulundu.
Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, "Hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir. Termal şok, bilinç kaybı yaşanabilir" dedi.
Uzmanlar, termal şok riskine karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları uyardı.