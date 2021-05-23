İstanbul'da hava kirliliği tam kapanmada yüzde 22 azaldı

Türkiye'de 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma kararı alınmasıyla vatandaşlar 17 günlük süreçte vakitlerinin büyük kısmını evde geçirdi. Kentte trafiğin de azalması hava kalitesinin iyileşmesini sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlenen bilgilere göre, İstanbul'da azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı tam kapanma döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldı.

Hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 80 ile Sarıyer yer aldı. Bunu yüzde 62 ile Beşiktaş, yüzde 59 ile Aksaray, yüzde 36 ile Yenibosna ve yüzde 34 ile Esenler izledi.