İstanbul’da hava kirliliğinin en yüksek noktaları açıklandı: Nefes almanın bile zor olduğu o yerler...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen bir araştırma, kentte hava kirliliğinin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin şekilde gerilediğini ortaya koydu. Çalışmaya göre İstanbul’da partikül madde kaynaklı hava kirliliği yüzde 36 oranında azaldı.

24 istasyonda PM10 verileri incelendi

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros’un gerçekleştirdiği analizde, 2025 ve 2026 yıllarının ocak aylarına ait veriler karşılaştırıldı. İncelemede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi izleme istasyonlarının ölçtüğü PM10 değerleri esas alındı.

Verilere göre, 24 ölçüm noktasında Ocak 2026’da metreküp başına ortalama 26,5 mikrogram partikül madde tespit edilirken, bu değer Ocak 2025’te 41,5 mikrogram olarak kaydedilmişti. Böylece partikül madde yoğunluğunda yıllık bazda yüzde 36’lık düşüş gerçekleşti.

En yüksek kirlilik Kağıthane 1’de ölçüldü

Ocak 2026 döneminde en yüksek PM10 değeri metreküp başına 46,4 mikrogramla "Kağıthane 1" istasyonunda ölçüldü. "Tuzla" istasyonu 44 mikrogram, "Sancaktepe" ise 39,8 mikrogram ile bu noktaları izledi.

En temiz nokta 'Sultangazi 1' istasyonu

Aynı ayda en düşük kirlilik değeri metreküp başına 8,4 mikrogramla "Sultangazi 1" istasyonunda belirlendi. "Büyükada" istasyonunda 11,8 mikrogram, "Sarıyer" istasyonunda ise 15 mikrogram partikül madde ölçümü yapıldı.

21 istasyonda azalış, 2 istasyonda artış var

Genel tabloya bakıldığında, 21 istasyonda partikül madde oranı düşerken, 2 istasyonda artış görüldü, 1 istasyonda ise değişiklik yaşanmadı.

Yıllık karşılaştırmada en dikkat çekici iyileşme yüzde 83’lük azalışla "Sultangazi 1" istasyonunda kaydedildi. Bu istasyonu yüzde 53 ile "Kadıköy", yüzde 52 ile "Bağcılar" takip etti.

Öte yandan, partikül madde oranının en fazla yükseldiği istasyonlar yüzde 35 artışla "Yenibosna" ve yüzde 25 artışla "Arnavutköy" olarak belirlendi.

İşte o liste: