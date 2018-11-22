İstanbul'da hava yağışlı, sıcaklıklar düşecek

22 Kasım 2018

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara'da hava sıcaklıkları, 2 ila 4 derece azalacak.

Çok bulutlu havanın hakim olduğu bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar ve bazı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA