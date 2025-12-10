İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerine doğru ‘Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulama da polis ekipleri kuş uçurtmadı. Araçlar durdurularak, sürücüler ve araçlar ekipler tarafından didik didik arandı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Narkotik Köpeği, akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.