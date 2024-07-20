İstanbul'da hissedilen 4.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 22.26'da Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7,18 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,4’luk deprem oldu.Deprem Tekirdağ Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarköy depreminde kırıldığını düşünüyoruz" dedi.

"Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz" diyen Prof. Dr. Görür, "Bu açıdan çok endişe etmiyoruz" ifadelerini kullandı.