İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi!
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, İstanbul’un Silivri ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, bugün saat 14:24’te Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 8.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-05
Saat:14:24:21 TSİ
Enlem:40.84444 N
Boylam:28.27639 E
Derinlik:8.85 km
Detay:https://t.co/F26C4qY1Qw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi