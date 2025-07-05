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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi!

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, İstanbul’un Silivri ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi!
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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, bugün saat 14:24’te Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 8.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ