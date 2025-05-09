İstanbul'da horoz dövüştüren 21 kişiye 194 bin 187 lira ceza uygulandı

Beykoz'da metruk bir binada horoz dövüşü yaptırdığı tespit eden 21 kişiye 194 bin 187 lira ceza kesildi.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan metruk binada horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Baskında 21 kişi gözaltına alınırken, 3 horoz ile ele geçirilen 10 bin lira muhafaza altına alındı.

Horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynadıkları belirlenen 21 kişiye, toplam 194 bin 187 lira idari para cezası uygulandı.

Metruk yapının sahibi olduğu belirlenen M.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından, organizasyonu sağladıkları tespit edilen S.B. ve K.C'ye de "5199 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.