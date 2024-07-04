İstanbul'da içme suyu fiyatlarına zam! İki ayda tam ikiye katlandı...

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla suya talep de yükseldi. İstanbul genelinde yarım litrelik pet şişe suyun fiyatının 10 TL'ye zamlandığı belirtildi. Marketlerde, akaryakıt istasyonlarında, büfeler ve simit tezgahlarındaki en ucuz şişe suyun fiyatı 10 lirayı buldu. Trafikteki sokak satıcılarında ise pet şişe sular 15 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Ucuz markalar dolaba konmuyor

İstanbul'daki bazı zincir marketler 10 TL'nin altındaki su markalarını raflarda bulundurmazken bazı marketler ise ucuz su markalarını raflara koyarak dolaplara yerleştirmediği dikkat çekti.

'30 lira suya harcıyorum'

Elindeki suyu 10 TL'ye aldığını belirten üniversite öğrencisi Kaan Çubuk, “Artık 20 TL'de olsa benim için fark etmiyor, her geçen gün suyun fiyatı artıyor. 10 TL, 20 TL artık benim için önemli bir para değil. Susayınca mecbur almak zorundayız. Bazı yerlerde daha pahalı satılıyor. Havanın sıcak olması da etkiliyor. Gün içerisinde suya 30 TL veriyorum” dedi.

Yarım litrelik pet şişe suya 10 TL verdiğini ifade eden Mustafa Uçak, “Normalde bu sular 1-2 TL arasındaydı. Normalde evde içiyoruz suyu. Hava sıcak olunca dışarıdan mecbur su alıyorum” diye konuştu.