İstanbul'da iki ilçede su kesintisi
İstanbul'da Fatih'in bir bölümü ile Zeytinburnu'nun tamamına yarın saat 12.30'a kadar su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle bugün saat 16.30'da başlayan su kesintisi yarın saat 12.30'a kadar devam edecek.
Arıza nedeniyle su alamayacak bölgeler şöyle:
"Fatih'in Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı ve Karagümrük mahallelerinin tamamı, Topkapı Mahallesi'nin alt kotları ile Zeytinburnu'nun tamamı."