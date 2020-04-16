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İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemeye göre 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı
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Avcılar'da karşı yönden gelen iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İBB Sosyal Tesisleri civarında karşı yönden gelen iki metrobüs çarpıştı.

Kazada, metrobüs şoförleri ve 2 yolcu yaralandı.

Yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri kontrollü olarak başladı.

Kaynak: AA

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