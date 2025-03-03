İstanbul'da iki TIR yandı
İstanbul Arnavutköy''deki sanayi sitesi içerisinde park halinde bulunan karton koli paletlerinin yüklü olduğu TIR'da yangın çıktı. Yangın çıkan TIR'dan yükselen alevler bir başka TIR'ın kupasına sıçradı. İtfaiye ekipleri, iki TIR'ı saran alevleri müdahale ederek söndürdü.
AA
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Deliklikaya Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir tırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanındaki tıra da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 tır kullanılamaz hale geldi.