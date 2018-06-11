İstanbul'da iplik fabrikasında yangın
İstanbul Davutpaşa'da bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı.
Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sabah saat 06.45 civarında fabrikanın çatı kısmında çıkan yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı.
Çatıda başlayan yangın depoya kadar ulaştı. Fabrikada kimyasal maddelerin de olduğu belirtiliyor. Ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA