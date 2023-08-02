İstanbul'da iş merkezinde yangın
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde iş merkezinde yangın çıktı. Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.
Haber Merkezi
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Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi.
Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.