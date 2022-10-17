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İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

İstanbul'daki operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri ve sahte ambalajlarla paketledikleri ilaçları piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin imalathane ve depo olarak kullandığı 2 ayrı adresi belirleyen polis, Ataşehir ve Güngören'deki söz konusu adreslere baskın düzenledi.

Baskınlarda 100 bin 695 ilaç ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.