İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 6,5 milyon liralık ürüne el konuldu
İstanbul'da kaçak alkol ve tütün ürünlerine yönelik eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla'da düzenlenen operasyonda üç araç, bir depo ve bir işletme arandı. Piyasa değeri 6 milyon 500 bin lirayı bulan kaçak ve sahte ürünlere el konuldu.
İstanbul'un dört ilçesinde kaçak alkol ve tütün ürünlerine yönelik operasyonda, piyasa değeri 6 milyon 500 bin lirayı bulan ürün ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki ve tütün kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında dün Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla'da eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Üç araç, bir depo ve bir işletme arandı
Operasyon kapsamında belirlenen 3 araç, 1 depo ve 1 işletmede arama yapıldı. Bulunan kaçak ve sahte ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.