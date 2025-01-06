İstanbul’da kadın cinayeti dehşeti! Eşini öldürüp cesetten kurtulmaya çalışırken polise yakalandı

İstanbul’da yaşanan korkunç olay dehşete düşürdü. Sultangazi'deki bir kişi, eşini öldürdükten sonra cesetten kurtulmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, cesedi taşırken bir ihbar üzerine durdurulduğu ve hemen gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri suçüstü yakaladı

Emniyet yetkilileri, zanlının hareketlerinden şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Olayın gerçekleştiği bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, cinayete ilişkin deliller toplanmaya başlandı. İlk incelemelere göre, şüphelinin cinayeti planlı bir şekilde gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Şüpheli, olay yerinde yapılan ilk işlemlerin ardından karakola götürüldü. Cinayetin nedeni ve olayın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polisin geniş çaplı soruşturma başlattığı ve zanlının ifadesi doğrultusunda yeni bilgilere ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Olayın etkileri büyük oldu

Cinayet haberi çiftin yaşadığı mahallede büyük bir şok etkisi yarattı. Komşular, şüphelinin ve maktulün sessiz bir çift olduğunu ve böyle bir olayın yaşanabileceğini hiç tahmin etmediklerini ifade etti. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.