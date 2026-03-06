İstanbul’da kadınların en büyük korkusu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi’nin şubat sayısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “İstanbul’da Kadının İyilik Hali” başlıklı araştırma yayımlandı. Araştırma kapsamında İstanbul’da yaşayan 756 kadınla görüşüldü.

Elde edilen bulgular, kadınların günlük yaşamının büyük ölçüde fiziksel güvenlik kaygıları etrafında şekillendiğini ortaya koydu. Katılımcıların yalnızca yüzde 27’si kadın oldukları için herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtirken, önemli bir kısmı çeşitli endişeler ve sorunlarla karşılaştığını ifade etti.

Kadınların en büyük korkuları arasında cinayet veya cinayete uğrama korkusu yüzde 15,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 11,2 ile sosyal baskılar, yüzde 10,8 ile iş bulma zorluğu, yüzde 10,4 ile şiddet görme veya şiddet korkusu ve yüzde 8,5 ile sözlü ya da fiziksel taciz izledi.

İş hayatında ayrımcılık ve cinsiyetçi söylemler yaygın

Araştırma, kadınların iş yaşamında da önemli zorluklarla karşılaştığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 53’ü yetkinliklerinin zaman zaman veya sık sık sorgulandığını belirtti.

Kadınların işyerlerinde maruz kaldığı diğer olumsuz deneyimler arasında cinsiyet temelli şaka veya yorumlar yüzde 39,7 ile öne çıktı. Bunun yanı sıra cinsiyet temelli ayrımcılık yüzde 37,4, görünüş hakkında uygunsuz yorumlar yüzde 35,6 ve önemli toplantı veya projelerden dışlanma yüzde 29,5 oranında dile getirildi.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 27,9’u ise istenmeyen cinsel içerikli söz veya davranışlara maruz kaldığını ifade etti.

Hamilelik ve annelik kariyer için engel olarak görülüyor

Araştırma sonuçlarına göre çalışan kadınların yüzde 61,1’i iş yerinde kendisini değerli hissettiğini belirtse de önemli sorunlar devam ediyor. Katılımcıların yüzde 50,4’ü hamilelik ve anneliğin kariyer gelişimi açısından engel oluşturduğunu düşünüyor.

Ayrıca kadınların yüzde 33,9’u iş yükünün adil dağıtılmadığını ifade ederken, yüzde 38,1’i taciz ve ayrımcılığa karşı yaptırım mekanizmalarının yetersiz olduğunu veya hiç bulunmadığını belirtti.

Uzmanlara göre araştırma sonuçları, kadınların hem kamusal alanda hem de iş yaşamında güvenlik, eşitlik ve fırsatlara erişim konusunda hâlâ önemli sorunlarla karşılaştığını gösteriyor. Bu bulgular, kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik politikaların önemini bir kez daha gündeme taşıyor.