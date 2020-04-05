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İstanbul'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması

İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildi.

İstanbul'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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