İstanbul’da kanserojen madde içeren oyuncaklar ele geçirildi: 2 kişi gözaltına alındı
Çin'den yasa dışı yollarla yurda sokulduğu öne sürülen milyonlarca lira değerinde 125 bin 875 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi. Piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu öğrenilen oyuncakların çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kanserojen madde içeren kimyasal maddelerden yapıldığı saptandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine, Fatih ilçesinde bir depoya baskın düzenledi.
Operasyonda, Çin'den yasa dışı yollarla getirildiği öne sürülen milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı 125 bin 875 oyuncak ele geçirildi. Söz konusu oyuncakları muhafaza altına alan polis ekipleri, deponun sahipleri olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Ele geçirilen oyuncakların çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kanserojen madde içeren kimyasal maddelerden yapıldığı saptandı. ,
Oyuncakların piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.