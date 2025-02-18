İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji kar kalınlığı ve gün verdi!

İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur görülecek, perşembe günü ise kar yağışı başlayacak.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji uzmanları, özellikle cuma ve cumartesi günleri kar yağışının etkisini artıracağını ve pazar günü azalarak pazartesiye kadar süreceğini ifade ediyor.

İstanbul'da kar kalınlığı 30 santimetreyi bulabilir

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağını belirterek, "Kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak. Çamlıca, Karlıtepe gibi yüksek noktalarda 30 santimetreyi bulabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kalınlık bekliyoruz" dedi.

Tek, soğuk hava dalgasının uzun süredir görülmeyen şiddette olduğunu ve sıcaklıkların gece saatlerinde denize uzak ilçelerde -4°C'ye kadar düşebileceğini söyledi.

Kar İstanbul’un kuzey kesimlerinde daha fazla birikecek

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul’un tüm ilçelerinde kar yağışı beklendiğini ancak Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Çamlıca, Aydos ve Kayışdağı gibi bölgelerde kar birikiminin daha fazla olacağını ifade etti.

Özdemir, "İstanbul'da kutup kökenli kuvvetli soğuk hava ile yoğun kar yağışı olacak. Sahil kesimlerinde kar kalınlığı 5 ila 10 santimetre arasında değişirken, yüksek bölgelerde bu oran çok daha fazla olabilir" diye konuştu.

İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

Kar yağışının yoğunluğuna bağlı olarak okulların tatil edilme ihtimali ve spor müsabakalarının ertelenmesi gündeme gelebilir. Ayrıca, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulunuyor.