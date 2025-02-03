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İstanbul'da kar alarmı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edilmesine yol açacak. 5-6 Şubat tarihlerinde seyahat edecek yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu hava yolu firmalarından takip etmeleri öneriliyor.

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İstanbul'da beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların yaklaşık yüzde 10'unun 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günlerinde iptal edileceği açıklandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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