İstanbul'da kar alarmı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi

İstanbul'da beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların yaklaşık yüzde 10'unun 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günlerinde iptal edileceği açıklandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.