İstanbul'da kar bekleniyor

İstanbul'da bugün sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılara göre, İstanbul’da 4 ila 9 derece arasında sıcaklık değişimleri görülecek. Soğuk hava dalgası ile birlikte yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

AKOM, hafta sonu yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, hava durumunun yakından takip edilmesi tavsiye ediliyor.

Sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Hakkari, İzmir, Kütahya, Manisa, Van ve Şırnak illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Diğer bölgelerdeki hava sıcaklıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ile Sivas ve Niğde çevreleri, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kesimleri ile Antalya, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur, bu bölgelerin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile pus, yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat!

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapılıyor.