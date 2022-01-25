İstanbul'da kar esareti: Yüzlerce araç yolda kaldı

OSMAN KILIÇ

İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası yollar kapandı, araçlar trafikte kaldı. Toplu ulaşımda da yaşanan sorunlar sonrası birçok kişi de mahsur kaldı. İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek.

İstanbul Hadımköy yolu üzerinde mahsur kalan onlarca kişi araçlarını bırakıp çevre otellerin yolunu tuttu. Otellerdeki doluluk oranı nedeniyle birçok kişi de yine aynı bölgede bulunan camiilerde toplandı.

Yoğun kar, buzlanma, don ve fırtına uyarısı yapıldı

Yapılan açıklamalarda İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışının etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi düşünüldüğünden İstanbul’un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olarak, deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere İstanbul genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği de tahmin ediliyor.

Metro ve Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin 02.00’ye kadar uzatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika; T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika; T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir. Seferlerimiz 00.00 itibarıyla 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Metro hatlarımızda 30 dakika; T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika ve T5 tramvay hattımızda ise 20 dakika aralıklarla sefer yapılacaktır."

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Kamu görevlilerine izin

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi.