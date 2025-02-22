İstanbul'da kar nedeniyle getirilen motorkurye yasağı kalkıyor mu?

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte olumsuz hava şartları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motorkurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasının yarın sabah saat 08.00 itibarıyla kalkacağını açıkladı.

Vali Gül, 21 Şubat saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurmuştu.

"Trafiğe çıkış kısıtlaması 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırıldı"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.

Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir."