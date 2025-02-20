İstanbul'da kar nedeniyle yarın okullar tatil mi? (21 Şubat 2025 Cuma İstanbul’da tatil olacak mı?)

İstanbul'da beklenen kar yağışının dün başlamasının ardından kentin bazı noktalarında ulaşımda zorluk yaşanırken, karın şiddetlenmesi ve don ihtimaline karşı bugün okullar tatil edildi.

Hava tahmin raporları, kar yağışının bugünden itibaren şiddetlenerek haftasonuna kadar sürebileceğini gösteriyor. Öğrenciler ve veliler de okulların bir gün daha tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

İstanbul’da 21 Şubat'ta okullar tatil mi?

Kar yağışı gerekçesiyle İstanbul'da bugün alınan tatil kararını dün vali Davut Gül duyurmuştu. Halihazırda İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair yeni bir duyuru söz konusu değil. Eğer okullar tatil edilirse valilikten yeni bir duyuru gelecek.

İstanbul’da 21 Şubat'ta hangi ilçelerde okullar tatil?

İstanbul'da kent genelinde olmasa da bazı durumlarda belirli ilçelerde okullar tatil edilebiliyor. 21 Şubat Cuma günü için ilçelerde henüz okullar tatil edilmedi.

Validen 'kar tatili' açıklaması!

TRT Haber yayınında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, meteorolojik verilerin inceleneceğini, kararın bu akşam saatlerine doğru verileceğini söyledi.

Gül, “Hava şartları olumsuzsa biz hiçbir çocuğumuzun tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. Hava şartları iyileşirse, bazen anlık gelişmeler olabiliyor. O zaman cuma günü okulumuza gitmiş oluruz." dedi.

İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbullular kentte hangi yolların kapalı olup olmadığını da merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşamki açıklamasında hiçbir yolun kapalı olmadığını açıkladı.