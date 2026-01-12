İstanbul'da uzun bir aranın ardından kar yağışı etkili oluyor. Uyarıları dikkate alan İstanbul Valiliği bugün okulları tatil ederken kar yağışının ne kadar süreceği ve yerlerin kar tutup tutmayacağı merak ediliyor.

İstanbul'da kar tutacak mı?

İstanbul'da kar bazı ilçelerde kuvvetli şekilde sürerken bazı ilçelerde de aralıklı olarak devam ediyor.

Yüksek kesimlerde yerlerin kar tutması beklenirken alçak rakımlı ve kıyı kesimlerinde ise karın kalıcı olması beklenmiyor.

13 Ocak Salı günü ise İstanbul'da yağışsız ve bulutlu bir hava hakim olacak. Scaklık en yüksek 4, en düşük eksi 1 derece tahmin ediliyor.