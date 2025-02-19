İstanbul'da kar yağdı, trafik kilit
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik neredeyse durma noktasına geldi. Mega kentte saat 16:40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da, kuvvetli kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83 ölçüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.
Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.