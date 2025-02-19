İstanbul'da kar yağdı, trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a çıktı
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik neredeyse durma noktasına geldi. Mega kentte saat 16:40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. Akşam mesai bitimine doğru ise yoğunluk yüzde 90'ı buldu.
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İstanbul'da, kuvvetli kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e çıktı.
Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.