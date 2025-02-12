İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da hava durumu belli oldu!

İstanbul'da dün özellikle öğle saatlerinden itibaren kentin merkeze uzak ilçelerinde çok yoğun bir kar yağışı başladı. Bunun üzerine dün ve bugün okullar tatil edilirken, birçok ara sokakta araçlar ilerlemekte zorluk çekti, kazalar yaşandı.

İstanbullular "İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek", "İstanbul'da hava ne zaman ısınacak" ve "İstanbul'da hava durumu" sorularını aratmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, kente dair hava durumu raporunu açıkladı.

İstanbul'da kar ne kadar sürecek, havalar ısınacak mı?

Acar'a göre İstanbul'daki sağanak bugün akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

İstanbul'da sıcaklıklarını artacağını, hafta sonu 12-13 derecelere çıkacağını aktaran Acar, gelecek hafta sıcakların yeniden düşmesini, karla karışık yağmur görülmesini bekliyor. İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise İstanbul'da kar yağışının saat 17:00'den itibaren kent genelinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Ankara ve İzmir'de hava durumu

Acar, Ankara'da kar yağışı beklentisinin söz konusu olmadığını belirterek "Ankara'ya kuru soğuk, ayaz kaldı." dedi.

Uzman, İzmir'de sıcaklıların artmaya başladığını, gelecek hafta İzmir ve Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak görülmesini beklediklerini kaydetti.

Yurt genelinde hava durumu

Acar, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olduğunu belirtirken, İç Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görüleceğini ifade etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzincan ve Tunceli'de da kuvvetli kar olacak.

Acar, sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar, batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve yağışlar sağanağa dönecek. Ancak önümüzdeki hafta ortasından itibaren önce Akdeniz'e inen bir sistem etkili olacak. Bu sistemin, Karadeniz'den gelen soğuk havayla beslenmesiyle iki sistem ülkemizi etkileyecek. Böylece, önce sıcaklıklar artacak, önümüzdeki hafta ortasında ise azalacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kar şeklinde görüleceğini tahmin ediyoruz."