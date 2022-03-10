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İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'da kar yağışı Anadolu ve Avrupa yakalarında aralıklarla etkili oluyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kentin Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor.

Yağışın görüldüğü yerlerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Avrupa Yakası'nda da Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de kar yağışı aralıklarla görülüyor.

Öte yandan İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 30 olarak ölçüldü.

Meteoroloji, bugünden itibaren kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı.

 

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