İstanbul'da kar yağışı Şile trafiğini kilitledi
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında belli noktalarda kara saplanan araçlar trafiği kilitlemeye devam ediyor. Bu noktalardan biri olan Şile Yolu. Yolun Paşaköy mevkisinde seyir halinde olan bir servis minibüsü ile 2 tır yolda biriken kar nedeniyle ilerleyemeyince, bölgedeki diğer arabalar da yolda mahsur kaldı.
Şiddetli yağış sonrasında İstanbul'da bazı ana yolların karla kaplanması sürücülere zor anlar yaşattı. Kentin Şile ilçesinde de kar yüzünden ilerleyemeyen araçlar yolda kaldı.
Şile Yolu Paşaköy mevkisinde seyir halinde olan bir servis minibüsü ile 2 tır, yolda biriken kar nedeniyle ilerleyemedi. Karla kaplanan yolda hareket etmeye çalışırken patinaj yapan araçlar, burada mahsur kaldı.
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde de yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.