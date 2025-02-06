İstanbul’da kar yağışı sürecek mi? Sibirya soğuğu sürüyor: Meteoroloji ve AKOM’dan kritik uyarılar!

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alırken, İstanbul’da dünden bu yana devam eden kar yağışı şehir genelinde etkili oluyor. Çatılar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, kentte şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Meteoroloji ve AKOM’dan uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Şiddetli rüzgarla birleşen kar yağışı, özellikle kentin iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli şekilde hissedilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının 5-15 santimetre civarında örtü oluşturabileceğini belirtti.

Hava sıcaklıklarının en yüksek 5 derece civarında seyredeceği İstanbul’da kar yağışının cuma günü de devam edeceği, hafta sonu ise bölgeyi terk edeceği öngörülüyor. AKOM, vatandaşları olası buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı

İstanbul’da dün gün içinde aralıklarla süren kar yağışı, gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Sultangazi, Kağıthane, Mecidiyeköy ve Taksim’de kar yağışı yoğun şekilde hissedilirken, bazı sürücüler kayganlaşan yollarda zorluk yaşadı.

Başakşehir’de ise sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı sürücüler araçlarının karla kaplanmış olduğunu gördü. Bir araç sürücüsü, karlı yolda ilerleyemeyince çevredeki vatandaşların yardımıyla aracını hareket ettirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin doğusunda kar yağışı bekleniyor.

Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve İstanbul’un iç ve yüksek bölgelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege ve Akdeniz’de kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi ve özellikle kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma, don olayları ve yer yer sis görüleceği belirtildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ege

Çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Akdeniz

Çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç kesimlerinde kuvvetli bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu