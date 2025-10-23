İstanbul'da katliam! 3 kişiyi öldürdü
İstanbul Sancaktepe'de bir zanlının silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.