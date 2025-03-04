İstanbul'da kentsel dönüşüm için 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular sürüyor

İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir adım olarak başlatılan "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında başvurular devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 26 Nisan 2023’te başlatılan bu kampanya ile İstanbul’un depreme dayanıklı hale getirilmesini hedefliyor. Kampanya, özellikle 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu İstanbul’da vatandaşların güvenli, modern ve dayanıklı konutlarda yaşamaya başlamasını sağlıyor.

Kampanya desteği ve şartları

Kampanya, her bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği sunuyor. İlk yıl faizsiz olarak verilen kredilerin geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeyle taksitlendiriliyor.

Alan bazlı büyük dönüşüm projelerinde ise 700 bin lira hibe desteği sağlanıyor. Kampanyada TOKİ ve Emlak Konut GYO inşaatları üstleniyor ve hibe tutarı bina maliyetinden düşürülerek kalan borç uzun vadeli ödeme koşullarıyla ödeniyor. İstanbul’da 15 bin ev ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor.

Vatandaşların yorumları ve başvuru deneyimleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya başvuran ve yeni konutlarına taşınan vatandaşların mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeytinburnu’nda, Mikail Keleş ve ailesi için yeni evlerinde artık korku yerine huzur ve mutluluk hakim. Mikail Keleş, eski binasında deprem korkusuyla yaşayan torunlarının artık rahatça uyuduğunu belirterek, "Yarısı Bizden kampanyasından faydalandık, evimizi dönüştürdük" dedi. Keleş, kampanyanın tüm Türkiye için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Halise Keleş ise, kampanyaya başvurularını yapmalarının ardından yaşam kalitelerinin arttığını belirterek, "Yarısı devletimizden, yarısı bizden gidiyor. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Yılmaz Arslan da kampanyanın reklamlarını televizyonda gördükten sonra başvuruda bulunduğunu ve 700 bin lira hibe ile kira desteği aldığını ifade etti. Arslan, artık deprem korkusunun yerini güvenli bir yaşamın aldığını söyledi.

Kampanyanın verdiği desteğin, vatandaşların sadece evlerini değil, psikolojik olarak da rahatlamalarını sağladığı görülüyor. "Yarısı Bizden" kampanyası, İstanbul'daki dönüşüm sürecine büyük katkı sağlarken, güvenli ve modern konutlarla İstanbul'daki riskli alanlarda önemli bir değişim yaratıyor.