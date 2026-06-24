İstanbul’da kentsel dönüşüm kredisine rekor başvuru

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Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen 12 ay geri ödemesiz, yüzde 0,69 faizli 3 milyon liralık kentsel dönüşüm kredine başvuru süreçlerinde yoğunluk yaşanıyor.

6 Nisan-22 Haziran tarihleri arasında 14 bin 32 hak sahibiyle yapılan görüşmelerin ardından riskli yapıların dönüşümü için 196 bin 324 konut ve iş yeri adına ön başvuru alındı. Başvuruların değerlendirme süreci devam ederken, uygunluk kontrollerinin ardından kesin başvurular netleştirilecek.

En çok ön başvuru alınan 15 ilçe

Proje kapsamında İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan ilçeler arasında Bahçelievler ilk sırada yer alırken 15 ilçede toplam ön başvuru 11 bin 419'a ulaştı.

Bahçelievler'de 1506, Kadıköy'de 1461, Bakırköy'de 1409, Kartal'da 1062, Gaziosmanpaşa'da 813, Üsküdar'da 736, Ümraniye'de 634, Küçükçekmece'de 614, Maltepe ve Avcılar'da 500'er, Pendik'te 473, Güngören'de 450, Bağcılar'da 428, Şişli'de 418 ve Fatih'te ise 415 ön başvuru alındı.

Finansman desteği ileriskli yapıların yenilenmesi ve afetlere dayanıklı şehirlerin oluşturulması hedeflenirken benzer bir finansman desteği İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'da da uygulanıyor.

Proje hakkında detaylar

1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yıkım sürecine geçmiş ve riskli yapı olarak tanımlanan binalar hedef gruplar arasında yer alıyor. Bu kapsamda desteklerden yararlanılabilmesi için bina sakinleri (daire sahipleri) ile müteahhit arasında anlaşmanın sağlanmış olması gerekiyor.

Süreçte müteahhitler, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) platformunu kullanarak binanın yıkım ve yeniden yapım süreçlerine ilişkin bilgi ve belgeleri sisteme yüklüyor. Teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin (daire sahiplerinin) banka süreçlerini başlatması bekleniyor.

Finansman tutarı, inşaat sürecindeki hak edişlere paralel olarak blokeli hesaplarda tutuluyor ve yapım aşamalarının ilerlemesine bağlı şekilde müteahhitlere aktarılıyor.