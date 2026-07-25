İstanbul'da kimyasal madde paniği

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Kemerburgaz Cendere Yolu'nda bulunan 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal maddeler tepkimeye girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile AFAD ekibi sevk edildi.

Tedbir amacıyla fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kimyasal tepkime sonucu oluşabilecek sızıntının önüne geçilerek, olay kontrol altına alındı.