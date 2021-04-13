İstanbul'da kısmi kapanma düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul’da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan düzenlemeler ise şu şekilde:

- İBB olarak toplu ulaşımda yarın itibarıyla ‘yoğun saat’ uygulamasına geçilecektir.

- Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir.

- 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbulkartları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır.