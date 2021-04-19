İstanbul'da kısmi kapanma öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul'da kısmi kapanma öncesi sokaklarda ve trafikte yoğunluk oluştu. Kent genelinde vatandaşlar, saat 19.00'da başlayarak ve yarın sabah saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, son alışverişlerini yapıp evlerine dönme telaşı yaşadı.

Vatandaşlar market ve fırınlarda yoğunluk oluştururken, metrobüs ve otobüs duraklarında da hareketlilik gözlendi. Zabıta görevlileri, zaman zaman vatandaşların tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Şile Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, Madenler mevkisindeki otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar da kalabalığa neden oldu. Sosyal mesafe kuralının da zaman zaman ihmal edildiği görüldü.

Sağanak yağmurun kısmi olarak etkili olduğu Çekmeköy'deki araç kuyruğu, Ümraniye'ye kadar devam ediyor.

Kısıtlamanın başlayacağı saatlere doğru Anadolu Yakası'nda D100 Karayolu, Uzunçayır, Maltepe arası TEM Bağlantı Yolu, Altunizade, Çamlıca Gişeler arası ile Şile Yolu, Altunizade, Ümraniye, Tepeüstü arasında trafik yoğunluğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.50 itibarıyla yüzde 69 olarak ölçüldü.