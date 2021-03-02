İstanbul'da 'kontrollü normalleşme' başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ayrıntılarını açıkladığı yeni "kontrollü normalleşme" dönemi İstanbul'da başladı.

Buna göre restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek.

Fatih'te lokantalar müşterilerini ağırlamaya başladı. İşletmeciler, müşterilerden sosyal mesafeyi korumalarını isterken, 4 kişilik masalarda en fazla 2 kişinin oturmasına izin veriyor.

Bazı işletmeciler müşterilerine, maske taktıktan sonra ödeme yapmak için kasaya yönelmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar da aylar sonra lokantada oturarak rahatça yemek yemenin mutluluğunu yaşadığını belirti.

Eğitim öğretime açılan sınıfların öğrencileri de servislerle ve aileleriyle okullarının yolunu tuttu. Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki okullarda öğrencilerin aileleri bir süre kapıda bekledi.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde bazı börekçilerde müşteriler yüzde 50 kapasiteye uyarak otururken, bazı işletmeler "kontrollü normalleşme" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Trafikte yoğunluk

Anadolu Yakası'nda da COVID-19 tedbirler kapsamında sadece paket servis yapan bazı kafeterya, pastane, lokanta ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermek için masa ve sandalye düzenlemesi yapıyor.

Sabah erken saatlerde börekçilerde yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşlar kahvaltılarını oturarak yapmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar paket servisten faydalanmayı sürdürdü.

Beykoz'daki restoran, kafe ve çay bahçesi gibi yerler "kontrollü normalleşme" hazırlıklarını sürdürürken, bazı işletmeler açık alanlarda müşteri kabul ediyor, bazıları da işletme içerisinde müşterilerini ağırlıyor.

TEM Kavacık Anadolu-Avrupa yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, otobüs duraklarında bazı vatandaşlar trafik yoğunluğu nedeniyle uzun süre toplu taşıma aracı bekledi.

Kent genelinde öğrenci servislerinin de etkisiyle trafikte yoğunluk gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 07.50'de yüzde 46, saat 08.20'de yüzde 58 ve saat 09.10'da yüzde 60 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, saat 10.10 itibarıyla yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.