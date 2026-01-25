İstanbul’da korkunç cinayet: Şüpheliler havalimanında gözaltına alındı

Şişli’de çöp konteynerinde bulunan başı olmayan kadın cesedine ilişkin soruşturmada, cinayet zanlısı olduğu belirlenen iki kişi yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı.

Olay, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde ceset olduğunu fark etmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, konteynerdeki cesedin bir kadına ait olduğunu ve başının bulunmadığını tespit etti.

Kimlik tespiti yapıldı

Yapılan incelemelerde cesedin, Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kamera kayıtları incelendi

Soruşturma kapsamında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, iki erkek şüphelinin bir valizle konteynerlerin bulunduğu alana geldiği ve şüpheli hareketlerde bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler havalimanında yakalandı

Polis ekipleri, kamera kayıtlarından kimliklerini belirlediği iki şüpheliyi İstanbul Havalimanı’nda yurt dışına çıkmak üzereyken yakaladı. Şüphelilerin Gürcistan’a gitmeyi planladığı öğrenildi.

Cinayeti itiraf ettiler

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği bildirildi. Şüphelilerden birinin, öldürülen kadınla arasında yaşanan tartışma sırasında cinayeti işlediğini söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Valizle taşıma anları kamerada

Öte yandan, cesedin valizle taşındığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin valizi çöp konteynerinin yanına bıraktıkları anlar yer aldı.