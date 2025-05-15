İstanbul’da korkutan anlar: İETT otobüsü küle döndü

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken; olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Yangın kontrol altına alındı

Bahçeşehir 1. Kısım Arıkuşu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Araçtan inen otobüs şoförü, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.