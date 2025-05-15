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İstanbul’da korkutan anlar: İETT otobüsü küle döndü

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüs kısa sürede küle dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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İstanbul’da korkutan anlar: İETT otobüsü küle döndü
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İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken; olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

İstanbul’da korkutan anlar: İETT otobüsü küle döndü - Resim : 1

Yangın kontrol altına alındı

Bahçeşehir 1. Kısım Arıkuşu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Araçtan inen otobüs şoförü, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA