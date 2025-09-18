İstanbul'da korkutan olay! 5 katlı binanın balkonu çöktü

İstanbul'un Güngören ilçesinde yer alan 5 katlı bir binanın balkonu aniden çöktü. Olay, Güven Mahallesi Uçak Caddesi'nde meydana geldi. Binanın en üst katındaki daireye ait balkonun çökmesi üzerine bölgeye hemen polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve Uçak Caddesi'ni araç trafiğine kapattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirlendi.

Bina tahliye edildi

Ancak, binanın risk taşıdığı değerlendirilerek, olası bir tehlikeye karşı tüm daireler boşaltıldı. Ekipler, çökme nedenini araştırmak için detaylı inceleme başlatırken, tahliye edilen bina sakinleri olay yerinden uzaklaştırıldı.