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İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.

Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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