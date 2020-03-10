İstanbul’da ‘koronavirüs’ trafiği

10 Mart 2020

Aysel YÜCEL

Koronavirüs salgını, İstanbul’daki trafiğe de yansıdı. Salgın korkusu yaşayan vatandaşların toplu taşıma yerine özel araçlarını tercih etmesi, özellikle son birkaç gündür İstanbul’da şehir trafiğinin had safhaya çıkmasına yol açtı. Trafiğe çıkan araç sayısındaki artış nedeniyle plaza ve şirketlerin otoparklarında yer bulmak da zorlaştı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, korona virüsünün insanları tedbir almaya ittiğini, bu nedenle işe giderken de özel araçlarını tercih edenlerin çoğaldığını kaydetti. Aksu, artan trafiğin bunun işareti olduğunu vurguladı. Yaklaşık 5 yıldır 500T hattında çalışan şoför İlkay K. özellikle son bir haftadır Cevizlibağ-Tuzla hattında yoğun trafik olduğunu söyledi. İlkay K. “Kozyatağı metrosu ile Kavacık köprüsü arasında yoğunlukla öğrenci olurdu. Ancak son haftalarda öğrenci sayısında önemli oranda azalma var” dedi. Öğrenciler virüs salgını endişesiyle servislere yönelmiş görünüyor” diye konuştu.

Taksi şoförü Murat Yıldız da son günlerde İstanbul’un artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, “Trafikteki araç sayısında artış var. 10 araçtan 7’sinde sadece şoför var, başka yolcu yok. İnsanlar virüs salgını korkusuyla toplu taşımaya binmek istemiyor. Bu da trafikteki yoğunluğun iyice artmasına neden oldu” dedi.

Plaza otoparklarında yoğunluk

İşe araçla gidenlerin sayısındaki artıştan dolayı plazaların ve şirketlerin otoparklarında da yoğunluk oluştu. Bazı plazalarda otoparklara personelin şirkete giriş yapmadan kullanması için dezenfektan ürünleri konuldu. Büyükhanlıplaza’da görev alan bir otopark yetkilisi de son bir haftadır, koronavirüs endişesi nedeniyle işe araçla gelenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Toplu taşımalarda halk otobüsleri ve İETT otobüslerinde yolcu sayısında azalma dikkat çekerken, metrobüs hatlarında ise yoğunluğun devam ettiği gözlendi.

Araç kiralamaya talep artışı bekleniyor

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, virüs nedeniyle toplu taşımaya binmek istemeyen ve kendi aracı olmayan iş insanlarının kiralama yoluna gidebileceklerini söyledi.

"Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek, ancak bu virüs tespit edilebilmiş değil"

İş dünyası 'korona mesaisi'nde