İstanbul'da 'korsan' kitap operasyonu! Binlercesi ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında İstanbul'da 94 bin 587 bandrolsüz kitap ele geçirildi. Konuyla ilgili üç şüpheli yakalandı.

Eş zamanlı operasyon yapıldı

Ekipler, İstanbul'da çok sayıda korsan kitabın piyasaya sürüleceğini belirledi. Dört ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda üç şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ise kamuoyunda "korsan" olarak bilinen 94 bin 587 bandrolsüz kitap ile 1100 CD/DVD ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.